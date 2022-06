Cidades Menino com paralisia cerebral apaixonado por aviação viaja de avião pela 1ª vez Voo partiu de Goiânia com destino a Campinas, em São Paulo, na última quarta-feira (22), e tirou vários sorrisos do Hygor Luciano, de 8 anos

Apaixonado por aviação, o Hygor Luciano, de 8 anos, que nasceu com paralisia cerebral, realizou o sonho de voar de avião pela primeira vez. O voo partiu de Goiânia com destino a Campinas, em São Paulo, na última quarta-feira (22), e tirou vários sorrisos do menino, que observou atentamente pela janela o céu, e as cidades bem pequenas abaixo dele. Conforme mostra...