Cidades Menino de 10 anos morre após engolir balão, em Luziânia A criança, que estava brincando com amigos antes de correr para a cozinha da casa onde estava e desmaiar, chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Um menino de apenas 10 anos morreu após engolir um balão de festa, na noite da última sexta-feira (11). O caso foi registrado em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A criança, que estava brincando com amigos antes de correr para a cozinha da casa onde estava e desmaiar, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Conforme registro policial, Pedro Henrique Silva ...