Cidades Menino de 2 anos é socorrido após beber água sanitária, em Formosa Caso aconteceu enquanto a mãe limpava a casa e se distraiu por um momento, deixando o produto ao alcance da criança

Uma criança de dois anos precisou ser socorrida depois de beber água sanitária, no Jardim Califórnia, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu enquanto a mãe limpava a casa e se distraiu por um momento, deixando o produto ao alcance do menino. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram a criança sonolenta e iniciaram os procedimentos de pri...