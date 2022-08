Cidades Menino de 3 anos morto com tiro na cabeça foi baleado quando estava no carro com a mãe, em Goiânia Delegado responsável pelo caso afirma que dois envolvidos no crime estão presos

O menino de 3 anos, que morreu na manhã desta terça-feira (16) após ser baleado na cabeça em Goiânia, estava no carro com a mãe quando foi atingido pelos disparos. Segundo o delegado responsável pelo caso, João Paulo Mendes, inicialmente foram presos três envolvidos no crime. “Segundo apurado preliminarmente, a irmã teria ido buscar o irmão e levou o filho. Qu...