Menino de 4 anos atacado por cães rottweiler pode ter alta na sexta-feira

O menino de 4 anos que foi atacado por dois cães da raça rottweiler em Anápolis, município a 55 quilômetros de Goiânia, pode receber alta do hospital onde está internado já na próxima sexta-feira (3). Segundo a mãe do pequeno Nycolas Ravy Sousa, o filho ainda toma antibióticos e analgésicos, mas se alimenta e se recupera bem. No final da última semana, Nycolas estava...