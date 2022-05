Cidades Menino de 4 anos ‘dirige’ van do avô e derruba portão da casa no Setor Coimbra em Goiânia Câmeras de segurança filmaram acidente e motoristas que passavam pelo local ajudaram família

Um menino de 4 anos de idade soltou o freio de mão de uma van que estava estacionada na garagem da casa dos avós, derrubou o portão e atravessou a rua dentro do veículo. O caso aconteceu no último dia 24 de abril no Setor Coimbra, em Goiânia, e assustou a família do pequeno João Miguel. Câmeras de segurança da rua filmaram o acidente e motoristas que passavam pelo local p...