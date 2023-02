Um menino de 9 anos preciso do resgate do Corpo de Bombeiros, na tarde do último sábado (25), após ficar com a perna presa em um pé de jambo, no município de Goianápolis. Os militares tiveram que usando o desencarcerador. Felizmente, a criança não se feriu.

Ao G1, a mãe do menino, Angélica Miranda, contou ter ficado assustada ao ver o filho com a perna presa na árvore, mas ficou mais calma com a chegada dos bombeiros.

“Tudo por causa do fruto jambo”, brincou.

De acordo com ela, o filho está ótimo e os dois já riem da situação.

