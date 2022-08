Cidades Menino de três anos é baleado na cabeça, em Goiânia Criança estava acompanhada de um jovem de 19 anos. PM afirma que motivação da tentativa de homicídio seria por rivalidade de torcidas organizadas

Um menino de 3 anos foi baleado na cabeça na noite deste sábado (13), no Jardim do Cerrado, região oeste de Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a criança estava acompanhada de um jovem de 19 anos, que também foi atingido por disparos de arma de fogo, mas está estável. Os policiais prenderam três pessoas suspeitas de atirar contra as vítima...