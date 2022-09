Cidades Menino goiano que desenhou o próprio álbum deve conhecer o goleiro Cássio Família do pequeno João Gabriel Nery dos Santos, de 8 anos, revela que presentes não param de chegar

O pequeno João Gabriel Nery dos Santos, de 8 anos, que desenhou o próprio álbum da Copa por não ter condições de comprar, recebeu um convite inusitado de um jogador famoso. O pai do garoto, João Teixeira, conta que o goleiro Cássio Ramos, do Corinthians, fez questão de ligar por vídeo chamada para conhecer o menino. “No dia que a repercussão começou, o goleiro C...