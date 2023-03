Um menino de 7 anos morreu depois de levar um choque elétrico enquanto brincava com um amigo, em Santo Antônio do Descoberto, na região do Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, um homem que é amigo da família foi suspeito de homicídio culposo.

O caso aconteceu no domingo (5). A Polícia Civil ainda detalhou que o menino levou choque uma "cerca que prendia galinhas" e que, no local, havia um fio de alta tensão que "teria caído na cerca e isso teria gerado uma corrente elétrica, vindo ocasionar o choque na criança".

O g1 questionou a corporação qual teria sido a participação do suspeito preso na morte da criança e aguarda retorno. Como a identidade dele não foi divulgada, o g1 não conseguiu localizar a defesa dele para um posicionamento até a última atualização desta reportagem.

Ainda de acordo com a polícia, foi realizada perícia no local e que o corpo do menino foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Águas Lindas de Goiás.

