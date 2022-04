Cidades Menino que caiu de escada em passeio na Chapada dos Veadeiros sai do coma Ele escorregou em uma trilha na Cachoeira Loquinhas. O menino foi atendido por outros visitantes e levado para o hospital

O menino de nove anos que caiu de uma escada que dá acesso à Cachoeira Loquinhas saiu do coma. Ele ficou ferido no dia 3 de abril quando fazia passeio com o pai e a madrasta. A família é de Brasília e havia ido para a região visitar familiares quando decidiram fazer a trilha na Chapada dos Veadeiros. Quando escorregou da pedra, onde foi feita uma escada para faci...