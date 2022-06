Cidades Menino que feriu cabeça em projeto de Bombeiro Mirim recebe alta hospitalar em Goiânia Kauã Rocha Lima, de 9 anos, chegou ao Hugol no dia 26 de abril com traumatismo craniano e com estado geral grave

Atualizada às 11h05 Depois de 38 dias de internação, o pequeno Kauã Rocha Lima, de 9 anos, recebeu alta do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) na manhã desta sexta-feira (3). O menino, que é um participante do projeto Bombeiro Mirim, chegou ao hospital no dia 26 de abril depois de ser atingido na cabeça por uma trave de futebol durante uma atividade. O estado de saúde era grave. Ka...