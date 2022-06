Cidades Menino que perdeu as pernas em acidente recebe alta do hospital e homenagem dos bombeiros Depois de 40 dias, Gabriel voltou para casa em uma viatura dos Bombeiros. Ele continua tratamento e seu quadro de saúde é considerado bom

Depois de 40 dias internado, Gabriel Moreira, de 12 anos, recebeu alta do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Ele foi vítima de um grave acidente de trânsito no dia 22 de abril deste ano e precisou amputar as pernas. Ele fez parte do programam Bombeiro Mirim em 2019 e o capitão Guilherme Lisita ressaltou que a homenagem foi uma f...