Mensagens de texto no celular de Isabella Lacerda, de 20 anos, mostram ameaças por parte de Thiago Brandão, de 40 anos, momentos antes de ser agredida, em Goiânia. A jovem denuncia ter sido torturada pelo então namorado por três horas, com socos, mordidas e coronhadas por arma de fogo, após beber cerveja na casa de familiares “sem a permissão dele”. O caso aconteceu na última sexta-feira (9).

Por volta das 17 horas, Isabella mandou uma foto ao ex-namorado segurando uma garrafa de cerveja. Então, quatro minutos depois Thiago responde “vai pagar caro”. Ela pede que o homem a atenda e ele xinga a jovem. Isabella responde com “continua me ameaçando”. As mensagens aconteceram logo após uma chamada de vídeo com Thiago.

A delegada que investiga o caso, Tereza Magre, informou que a vítima procurou a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher na madrugada de sábado (10) para denunciar que havia sido agredida e torturada por Thiago após ela ir até onde ela estava e a obrigar a entrar no carro dele.

Isabella diz que durante as agressões, o homem ainda teria dado três tiros para cima. A jovem relata que só conseguiu se livrar após mandar sua localização para a mãe e a mulher buscá-la, ainda dentro do carro do ex-namorado. O homem foi preso em flagrante logo após o crime. No domingo (11), Thiago passou por uma audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.

Thiago Brandão já foi preso em flagrante em 2021 pelo crime de porte ilegal de arma. No entanto, saiu após pagar fiança.

A delegada informou que, a princípio, ele pode responder por lesão corporal, injúria e ameaça. No entanto, a Polícia Civil também vai investigar os disparos de arma de fogo e a possível situação de sequestro e cárcere privado.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Thiago para se posicionar sobre o caso. O espaço permanece aberto.