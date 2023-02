Cidades Mente ocupada e projeção de futuro O sistema socioeducativo de Goiás começa a colher os frutos do investimento na educação, profissionalização e humanização em suas unidades

Em 2018, a morte de dez adolescentes infratores no então Centro de Internação Provisória do 7º Batalhão da Polícia Militar em Goiânia em razão de um incêndio escancarou as condições desumanas do sistema socioeducativo em Goiás. O episódio, que repercutiu negativamente em todo o País, desencadeou um novo modelo de atuação que vem reduzindo sistematicamente os níveis de te...