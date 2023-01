As buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) para encontrar o turista americano desaparecido após um aumento repentino no volume de água em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal conta com a ajuda de mergulhares, drones e a corporação espera a chegada de cães farejadores. Fernando Caramaschi, tenente e assessor de comunicação dos bombeiros, confirmou que o homem que desapareceu é Raul Jimenez, morador de Miami, nos Estados Unidos.

Os quatro turistas estavam na cachoeira Raizama, quando foram surpreendidos pela água da cachoeira na tarde de sábado (28). Dois deles conseguiram alcançar uma das margens e abrigar em local seguro. Um deles, ficou ilhado e devido o difícil acesso, foi resgatado por volta das 23h pelos bombeiros. Raul Jimenez, de aproximadamente 30 anos, segue desaparecido.

“Acionamos uma força tarefa para ajudar com as buscas. Estamos com bombeiros, mergulhadores e especialistas em desastres. Também teremos o reforço de cães farejadores para auxiliar”, disse o tenente.

A identidade dos demais turistas não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.