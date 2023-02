*Atualizada em 6/2 às 12h36

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um policial militar usa um cassetete para agredir um homem durante abordagem. O caso teria ocorrido na noite do último sábado (4) em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Na cena, é possível ver o policial atingindo o homem no rosto ao menos duas vezes, mesmo com ele imóvel e com as mãos para trás.

Ao menos seis militares aparecem na abordagem. Um deles conversa com o homem, que está parado, e em um dado momento desfere um forte golpe de cassetete na região do rosto da vítima.

Um minuto depois, mesmo sem reação do abordado, o policial volta a agredi-lo da mesma forma. O homem chega a cambalear devido à força do golpe, mas se recompõe e continua em pé.

Durante todo o tempo da abordagem registrado nas imagens, os outros policiais apenas observam.

O POPULAR não conseguiu localizar a vítima. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar sobre o caso, que respondeu o que segue:

"A propósito da solicitação de nota sobre uma abordagem policial ocorrida no dia 04/02/2023 na Cidade Ocidental – GO, a Polícia Militar de Goiás informa o que segue:

Assim que a Polícia Militar tomou conhecimento do ocorrido, determinou a abertura de um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias do fato e afastou o PM das funções operacionais.

A Polícia Militar de Goiás reitera que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e que o caso será apurado com o devido rigor."

