Cidades Metade é a favor de cotas raciais em universidades; 34% são contra, diz Datafolha O apoio é maior, de 60%, entre as pessoas com filhos em escolas particulares

Metade da população é a favor das cotas raciais nas universidades públicas, mostra pesquisa Datafolha. O apoio é maior, de 60%, entre as pessoas com filhos em escolas particulares --que, teoricamente, seriam preteridos com a ação afirmativa. Quanto mais jovem, escolarizada e de maior renda a pessoa, maior é o apoio a essa ação afirmativa. Também há aprovação leveme...