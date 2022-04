Cidades Meteoro visto em Goiás estava a cerca de 90 km de altitude Objeto deve ter tamanho e trajetória definidos nesta semana. Registro chamou a atenção de goianos que se impressionaram com aparição rara

A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) define esta semana, com maior precisão, o tamanho, a trajetória e a área de dispersão do objeto luminoso que foi visto no sábado (9) cruzando o céu de vários municípios goianos. O fenômeno chamou a atenção pelo brilho intenso que provocou, deixando dúvidas sobre sua origem e possíveis fragmentos em solo. Com as in...