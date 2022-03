Cidades Meteorologia é grande aliada da prevenção de desastres em Goiás Monitoramento realizado pela Defesa Civil e outros órgãos, que visa a evitar mortes, acompanha imagens de satélite, estações hidrológicas e um drone

A estrutura de prevenção a desastres naturais em Goiás tem como principal aliada a meteorologia. Relatórios, imagens de satélite, dados atualizados do volume das chuvas e a troca de informações com vários órgãos de previsão do tempo possibilitam o planejamento do trabalho e o acionamento de equipes em todo o estado, se necessário.O trabalho que visa a preservar vida...