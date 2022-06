Cidades Meteorologia prevê chuva para região Sudoeste de Goiás nesta quinta-feira Frente fria vinda do Sudeste do país altera situação climática em parte do estado

A previsão do Centro de Informações Meteorológicos e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) aponta que pode ter chuva nesta quinta-feira (9). De acordo com o boletim emitido pelo órgão, o avanço de uma frente fria, vinda do Sudeste do país, pode trazer chuva de até 5 mm somente para a região Sudoeste de Goiás. A previsão é de céu claro com variação de neb...