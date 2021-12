O jogador Michael, atacante do Flamengo, vai participar de um jogo solidário em Goianésia, na região central de Goiás, nesta segunda-feira (27). A partida terá o objetivo de arrecadar alimentos para a montagem de cestas básicas que serão destinadas a famílias carentes da cidade.

Segundo o presidente do Goianésia Esporte Clube, Marco Antonio Maia, a iniciativa da ação partiu do próprio atacante, que passou pelo Azulão do Vale, como é conhecido o time da cidade, antes de ter seu passe comprado pelo time carioca. Marco Antonio pontuou que será uma forma do jogador “retribuir tudo que ganhou por meio da sua passagem pela cidade”.

Além do atacante do Flamengo, artistas também confirmaram presença na ação solidário, entre eles os cantores Cleber e Cauan. “São vários artistas e ninguém cobrou nenhum cachê”, ressaltou Marco Antonio.

A partida será realizada às 19h no Estádio Valdeir de Oliveira. O ingresso é 1 kg de alimento.



Confira os nomes já confirmados da partida:

-Michael

-Wendell Lira

-Júnior Viçosa

-Bruno Henrique

-Iury Nascimento

-Jr Brandão

-Nonato

-Kaká

-Romerito

-Renê

-Mauricinho

-Cleber e Cauan



Serviço

Data: 27/12 (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: Estádio Valdeir de Oliveira

Ingresso: 1 kg de alimento