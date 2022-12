Miguel e Maria Alice foram os nomes mais registrados nos cartórios goianos em 2022. Ao todo, de acordo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, o nome Miguel foi escolhido 1.105 vezes no estado, e Maria Alice, 964 vezes. Na sequência, aparecem os nomes Helena, com 922 registros, e Gael, com 880. Heitor, Arthur, Davi, Samuel e João Miguel integram o top 10 do ranking de registros nominais neste ano.

Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), o ranking dos nomes mais registrados em 2022 acaba sendo influenciado por registros de filhos de celebridades brasileiras. Maria Alice, por exemplo, 2º nome mais registrado em Goiás e 3º no Brasil, é o nome da filha da influencer Virgínia Fonseca. O nome Maria Alice, inclusive, desbancou o nome Helena da liderança de nomes femininos.

Os dados mostram ainda outra característica das escolhas mais registradas no país: que os brasileiros têm preferido nomes simples e bíblicos, como Davi, Samuel, Gabriel, Liz, Maria e Isaac, que simbolizam o novo gosto nacional e que embora ainda não estejam na lista dos 10 mais, crescem ano a ano no ranking nacional dos 50 nomes mais registrados.

Mudança de nome

Outra novidade neste ano foi a Lei Federal nº 14.382/22, que, ao entrar em vigor, passou a permitir tanto a troca de nome a partir dos 18 anos independentemente do motivo, assim como a mudança de nome de recém-nascidos em até 15 dias após o registro de nascimento. Ou seja, os nomes registrados em cartório deixaram de ser imutáveis.

No caso da alteração do nome e do sobrenome do recém-nascido é necessário que os pais estejam em consenso, apresentem a certidão de nascimento do bebê e os documentos pessoais (CPF e RG). Se não houver consenso entre os pais, o caso deverá ser encaminhado pelo Cartório ao juiz competente para a decisão.

Confira a lista dos nomes mais registrados em Goiás, de acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil:

10 Nomes mais frequentes:

Miguel - 1.105

Maria Alice - 964

Helena - 922

Gael - 880

Alice - 843

Heitor - 828

Arthur - 771

Davi - 687

Samuel - 652

João Miguel - 637

