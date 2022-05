Mil casais devem participar, nesta quinta feira (19), do Casamento Comunitário promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás (CGJGO). O evento, realizado com patrocínio da Enel Distribuição Goiás, beneficiará casais residentes e domiciliados nos municípios da Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis, e acontecerá às 18 horas, no Ginásio de Esportes Goiânia Arena.

Durante o show cultural, serão sorteadas 5 geladeiras novas para os casais presentes no local e selecionados 250 casais para trocarem suas geladeiras antigas por eletrodomésticos novos, por meio do programa Enel Compartilha Eficiência. Além dos sorteios, a Enel oferecerá um curso gratuito de finanças e uma grande oficina de automaquiagem para os casais no dia do casamento.

A primeira celebração realizada após a pandemia da Covid-19 é gratuita e abrange os casais que não possuem renda para arcar com os custos de um casamento formal. No decorrer do evento, eles serão contemplados com uma apresentação musical da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, às 20 horas. O show é gratuito, mas restrito ao público de noivos (as) e convidados e a expectativa é que o evento reúna cerca de 12 mil pessoas.

Outras atividades

A cerimônia terá ainda uma chuva de 20 mil balões (que cairão do teto), telões de LED, sonorização completa na área externa, bem como iluminações especiais, tendas e tapetes. Os noivos e noivas receberão também 2.250 unidades de alfajors e as crianças terão um espaço específico com mesas, cadeiras e pufs, onde participarão de ações do projeto Energia Segura. Para os pequenos, a Enel distribuirá 500 gibis e 500 caixas de lápis de cor, além da disponibilização de uma pipoqueira.

O evento conta ainda com a arrecadação de 1kg de alimento não perecível por convidado. Ao final, os alimentos arrecadados serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social e todo o evento será transmitido de forma on-line e simultânea pelo Youtube do TJGO.

