O município de Minaçu, na região Norte de Goiás, decretou na última semana situação de emergência em função das fortes chuvas muito acima do normal para esta época do ano que causaram estragos na cidade nos últimos dias.

Conforme o documento, os temporais provocaram danos na ponte 2 de junho, na rodovia GO-132, que dá acesso a assentamentos Água Quente e Roberto Martins, e afetou áreas nas regiões de Lindomar Barbudo, Noiite Negra, nas proximidades da Fazenda Jusla, do Rio São José, do córrego Calado, do Rio Cana Brava e do Rio Mucambão.

O município iniciou os esforços para recuperar os estragos causados pelos temporais e, segundo o decreto, fica dispensada de licitação para adquirir bens e serviços necessários para reconstrução. O decreto tem validade de 180 dias.