Cidades Minas Gerais deve ter mais água nos próximos dias, aponta previsão Estado tem sido duramente afetado por precipitações, que devem seguir durante toda a semana. Na Bahia, aumenta o número de mortos

A região de Minas Gerais sofreu com os fortes temporais nas últimas semanas e parte do estado ainda está em alerta de riscos potenciais por conta de precipitações intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na capital mineira, as chuvas continuam ao longo de toda a semana.Entre as cidades que sofreram com as fortes precipitações estão Uberlândia, De...