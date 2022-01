A região de Minas Gerais sofreu com os fortes temporais nas últimas semanas e parte do estado ainda está em alerta de riscos potenciais por conta de precipitações intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na capital mineira, as chuvas continuam ao longo de toda a semana.

Entre as cidades que sofreram com as fortes precipitações estão Uberlândia, Delfinópolis, Alfenas, Jacutinga, Poços de Caldas e Capitólio, onde uma rocha caiu e matou dez pessoas na semana passada.

Imagens que passaram a circular nas redes sociais no domingo (16) mostram carros sendo arrastados pela água das chuvas em Uberlândia. A prefeitura da cidade criou uma força-tarefa emergencial para diminuir os impactos da chuva. A limpeza começou no mesmo dia e seguiu na manhã desta segunda-feira (17).

Também no domingo, as chuvas destruíram parte da BR-381, no município de Nova Era, a 140 quilômetros de Belo Horizonte.

Bahia

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) subiu de 26 para 27 o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingiram o estado este mês.

Em nota no site do governo, a Sudec explicou que a nova morte aconteceu no último dia 7, no município de Barra, mas foi informada à superintendência apenas neste domingo (16).

A vítima foi um homem de 72 anos, “que se afogou no assentamento São Francisco, na margem do Rio Grande, zona rural de Barra”.

Ainda atualizando os dados recebidos das prefeituras, a Sudec informou que há 30.306 pessoas desabrigadas, 62.156 desalojados, 27 mortos e 523 feridos. O total de atingidos pelas chuvas no estado é de 965.643 pessoas.

Sul

Porto Alegre registrou no domingo (16) o dia mais quente do ano -e a terceira maior temperatura da história. Os termômetros na cidade chegaram a marca máxima de 40,1 °C.

O calor não ficou, no entanto, restrito à capital gaúcha, e o estado do Rio Grande do Sul teve ao menos 11 municípios ultrapassando os 40 °C. Entretanto, de acordo com a previsão do tempo, o calor foi amenizado nesta segunda-feira (17) com a chegada de uma frente fria. O calor também foi sentido no interior. A cidade de Uruguaiana, que fica na fronteira com a Argentina, registrou a maior temperatura do estado neste ano, com 41,8 °C. ()