Minas Gerais investiga possível 1º caso da variante ômicron no estado

Uma paciente está internada em isolamento há três dias em Belo Horizonte com suspeita de contaminação pela variante ômicron do coronavírus. A mulher saiu do Congo, na África, em 17 de novembro, passou pela Turquia e desembarcou em São Paulo em 20 de novembro, seguindo via terrestre para a capital mineira. A paciente, de 33 anos, que não teve o nome nem a nacionalidade revela...