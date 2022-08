Cidades Mineradora terá de pagar exames de 1,5 mil pessoas depois de contaminação do Rio dos Bois O rio é o principal responsável pelo abastecimento da cidade e um laudo comprovou que o manancial está contaminado com metais pesados

Depois da contaminação do Rio dos Bois, em Campos Verdes, a mineradora Maracá terá de pagar pelos exames médicos de 1.526 moradores da cidade. O rio é o principal responsável pelo abastecimento da cidade e um laudo comprovou que o manancial está contaminado com metais pesados. Com isso, os moradores passaram a apresentar febre, dor de cabeça e reações gastrointestinais. A...