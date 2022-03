Cidades Ministério confirma mudanças no Enem para 2024 Provas terão questões discursivas e estudantes poderão escolher exames do segundo dia conforme as áreas de conhecimento

O Ministério da Educação (MEC) confirmou nesta quinta (17), em coletiva de imprensa, as mudanças previstas para o Enem. As alterações já haviam sido aprovadas em parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), na segunda-feira (14).A principal mudança é que a partir de 2024 o candidato poderá escolher a área de conhecimento da prova do segundo dia. As alterações acon...