Cidades Ministério da Economia adia licitação de área do Setor Sul, em Goiânia, após pedido de associação

O Ministério da Economia decidiu adiar o processo de licitação de uma área pertencente à União na Avenida 136, no Setor Sul, em Goiânia, do dia 18 de fevereiro para 1º de abril. A decisão vem após um pedido da Associação Pró Setor Sul (Aprosul) apontar que o terreno, situado ao lado do Clube de Engenharia, é o local da nascente do Córrego dos Buritis, que abastece o L...