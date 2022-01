Cidades Ministério da Justiça registra recorde de apreensão de cocaína em 2021 A maioria das apreensões ocorreu na Região Centro-Oeste

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou que foi registrada apreensão recorde de cocaína em 2021. De acordo com dados do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA), houve aumento de 125% de apreensões em relação ao ano de 2020. Segundo a pasta, mais de 18 toneladas foram apreendidas no ano passado. O material é avaliado em R$ 620...