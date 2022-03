O Ministério da Saúde resolveu excluir as crianças de cinco anos da lista de grupos prioritários da campanha de vacinação contra a gripe, que terá início no dia 4 de abril. Durante a imunização serão distribuídas 80 milhões de doses contra Influenza. A decisão do órgão foi anunciada na última terça-feira (15).

Durante a campanha de 2021, o público infantil contemplado na imunização era de crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. No entanto, foi decidido que neste ano serão vacinadas apenas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

O governo federal pretende imunizar aproximadamente 76,5 milhões de pessoas nos grupos considerados prioritários. A vacina que será disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é conhecida como trivalente, composta pelos vírus H1N1, H3N2, do subtipo Darwin, e a cepa B.

Etapas da campanha de vacinação

No ano de 2022, a campanha ocorrerá em duas etapas e contará com o Dia D de mobilização nacional, previsto para 30 de abril. A vacinação irá continuar até o dia 3 de junho de 2022.

Primeira etapa: entre os dias 4 de abril e 2 de maio

- Idosos com 60 anos ou mais;

- Trabalhadores da saúde.

Segunda etapa: entre os dias 3 de maio e 3 de junho

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias);

- Gestantes e puérperas;

- Povos indígenas;

- Professores;

- Pessoas com comorbidade;

- Pessoas com deficiência permanente;

- Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;

- Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

- Trabalhadores portuários;

- Funcionários do sistema prisional;

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

- População privada de liberdade.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

