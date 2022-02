O Ministério da Saúde não vai recomendar a quarta dose da vacina contra a Covid para a população em geral. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (11) em reunião da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19.

A definição se deu após a análise de novos dados sobre o cenário epidemiológico no Brasil. O entendimento é que ainda não há dados científicos que comprovem a necessidade de uma quarta dose.

A nota informativa ainda será publicada. Novas discussões devem ocorrer na próxima semana.

Na nota divulgada na semana passada, a Saúde afirmou que ainda era preciso compreender a situação do país para decidir sobre ampliar o uso da quarta dose.

“Antes de avançarmos rumo a novas indicações no calendário do PNO (Plano Nacional de Operacionalizações), se faz necessário compreender o cenário epidemiológico com maior detalhamento quanto às hospitalizações, óbitos e infecções pela Covid-19”.