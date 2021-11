Cidades Ministério da Saúde vai liberar dose de reforço contra Covid para todos os adultos A aplicação da nova injeção de reforço será realizada cinco meses após o esquema vacinal básico para todos os adultos

O Ministério da Saúde irá liberar a dose de reforço da vacina contra Covid para pessoas com 18 anos ou mais. A aplicação da nova injeção será realizada cinco meses após o esquema vacinal básico para todos os adultos. A decisão foi anunciada em entrevista coletiva no Ministério da Saúde nesta terça-feira (16). Desde o fim de setembro, o Ministério da Saúde in...