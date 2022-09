O Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) fiscaliza o frigorífico da BRF, em Rio Verde, onde no último domingo (18) aconteceu um vazamento de amônia que causou a morte de um funcionário terceirizado e deixou 12 trabalhadores intoxicados, um deles internado em estado grave com múltiplas queimaduras.

Em nota, o MPT-GO informou que a empresa é alvo de fiscalização desde 2018. A Inspeção do Trabalho acompanha os procedimentos da empresa ligados à saúde e segurança no meio ambiente de trabalho.

O órgão relatou que ainda não recebeu informações oficiais sobre o acidente na empresa e disse que assim que obtiver irá averiguar as condições do acidente e as providências cabíveis.

A reportagem questionou a BRF sobre a atuação do MPT-GO, mas até o momento não obteve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

Acidente

Na tarde do último domingo (18), após ocorrer vazamento de amônia na indústria alimentícia BRF, instalada às margens da BR-060, em Rio Verde, um homem de 36 anos morreu. Parte da empresa foi evacuada e aproximadamente 20 pessoas precisaram de atendimento. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa está em estado grave e precisou ser entubado. As vítimas sofreram queimaduras e intoxicação por conta da exposição ao composto químico.

A amônia é utilizada principalmente em sistemas de refrigeração. Os efeitos da sua inalação dependem do nível de exposição à substância. O gás provoca queimaduras no sistema digestivo e respiratório (boca, laringe, faringe) e pode levar a sangramento nasal e labial, conjuntivite, bronquite, redução da oxigenação e danos nos rins.

Paciente internado

Manoel Paulino Amorim, de 46 anos, sofreu múltiplas queimaduras pelo corpo e foi encaminhado para o Hospital do Câncer de Rio Verde (HCRV), onde ficou até esta terça-feira (21) antes de ser transferido para um hospital de Anápolis a pedido da família. De acordo com o último boletim médico, o paciente estava estabilizado, porém em estado grave. Até o fechamento desta matéria nossa reportagem não conseguiu informações do nome do hospital para onde Manoel foi levado.