Cidades Ministério do Trabalho reconhece 22 ocupações, entre elas, skatista e analista de e-commerce Na prática, isso significa que as pessoas que desempenham as funções da lista têm mais “facilidade” no acesso aos direitos trabalhistas

Vinte e duas novas ocupações entraram na classificação nacional do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP). Agora, funções como skatista profissional, perito judicial, policial penal e analista de e-commerce, por exemplo, passaram a incluir a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Na prática, isso significa que as pessoas que desempenham as funções da lista t...