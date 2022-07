Cidades Ministério Público apura denúncias de suposta fraude em concurso da PMGO Fotos do caderno de prova e de documentos administrativos da aplicação circularam por grupos de mensagens na internet

O Ministério Público de Goiás (MPGO) apura as denúncias de suposta fraude no concurso da Polícia Militar de Goiás (PMGO). Fotos do caderno de prova, que teriam sido tiradas momento antes da aplicação, circularam na internet. O concurso foi realizado no dia 10 de julho pelo Instituo AOCP e a banca alega que as imagens em questão mostram folhas de resposta em branco e doc...