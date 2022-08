Cidades Ministério Público de Goiás pede mais rigor em investigações de mortes em ação policial Falta de perícias e exames cadavéricos fragilizam inquéritos. MP diz que recomendação foi feita após aumento de óbitos em ações das forças de segurança

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendou à Polícia Civil que as investigações de mortes decorrentes de intervenções da Polícia Militar ocorram com mais rigor. Procedimentos mais detalhados como perícias e exames cadavéricos nem sempre são feitos, o que fragiliza os inquéritos. A promotoria de Anápolis já havia feito uma recomendação com o mesmo teor. ...