Cidades Ministério Público vai apurar contratos ambientais que somam R$ 41 milhões em Goiás Reportagem do POPULAR desta quarta-feira (13) divulgou que grupo restrito de empresas e institutos têm dominado a execução de projetos contratados pela administração estadual ou de interesse do estado

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) vai instaurar notícia de fato e abrir investigação para apurar contratos ambientais celebrados em Goiás com institutos e empresas, no valor de R$ 40,99 milhões, conforme revelou reportagem do POPULAR desta quarta-feira (13). A reportagem divulgou que quatro institutos e empresas têm dominado a execução de demandas rel...