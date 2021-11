Cidades Ministro contradiz Bolsonaro e nega Enem com 'cara do governo' Ministro da Educação rebateu acusação de interferência na prova; PSOL leva caso ao MPF

O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, contradisse frase do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de que o Enem estaria agora com a "cara do governo". A fala de Bolsonaro veio após denúncias de servidores de interferência ideológica para mudar itens do exame deste ano. O ministro, no entanto, disse em entrevista à CNN nesta terça-feira (16) que nã...