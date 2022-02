Cidades Ministro da Saúde alerta que país não atingiu pico da variante Ômicron Marcelo Queiroga enfatizou a importância da vacinação para que os casos tenham sintomas mais leves

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil ainda não chegou ao pico da nova onda da covid-19 causada pela variante Ômicron. No Brasil há cerca de dois meses, a nova cepa registrou, no fim de janeiro, 300 mil casos diários de infecções do coronavírus. "Analisando a última semana epidemiológica do país, tivemos aumento de casos causado pela covid-19 e a...