Cidades Ministro da Saúde diz que fechar fronteiras é preciso para cepa não atingir o Brasil OMS declarou que a nova cepa do SARS-CoV-2, a ômicron, é uma variante de preocupação, a quinta classificada dessa forma

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, justificou a decisão do governo brasileiro de fechar fronteiras a seis países africanos como "necessária" para que a nova variante do coronavírus, descoberta na África do Sul e batizada com o nome de ômicron, não cause "impacto grave" ao Brasil. Segundo Queiroga, a decisão foi tomada em conjunto e será assinada pelos Minist...