Anunciado nesta quinta-feira (22) para comandar o Ministério dos Direitos Humanos do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Silvio Almeida afirma querer levar dignidade ao povo brasileiro.

"Assumo com imensa honra e responsabilidade a tarefa que me foi atribuída pelo presidente Lula de servir ao meu país como ministro dos Direitos Humanos. Teremos um enorme trabalho pela frente, mas carrego a esperança de que será possível trazer dignidade ao povo brasileiro", publicou Silvio Almeida nas redes sociais.

Advogado, professor e escritor, Almeida era colunista do jornal Folha de S.Paulo, mas deixou de publicar a coluna em novembro, em virtude de ter sido nomeado para a equipe de transição do presidente eleito.

Na tarde desta quinta, o nome de Silvio Almeida ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter, onde usuários exaltaram a diferença entre a antiga ocupante do cargo Damares Alves (Republicanos), senadora eleita pelo Distrito Federal, e o futuro ministro —no governo Bolsonaro, contudo, o nome da pasta é Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, hoje sob a liderança de Cristiane Britto.

"Que tal essa troca, minha gente? Silvio Almeida no lugar onde antes estava Damares. Que luxo para nós!", escreveu o advogado e ex-juiz Márlon Reis, um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa.

"Estamos saindo de Damares para Silvio Almeida, um dos juristas —e pensadores— mais competentes do país. Desejo um excelente trabalho, professor", tuitou Caio Paiva." Sai Damares Alves e entra Silvio Almeida. Nem dá para acreditar", escreveu Louie Ponto.

A gestão de Damares Alves foi marcada por polêmicas, como pregar contra o aborto mesmo em casos de estupro e fazer acusações sem provas sobre supostos estupros de bebês no Pará.

TRAJETÓRIA

Silvio Almeida é mestre em direito político e econômico pela Faculdade de Direito do Mackenzie e bacharel em direito na mesma universidade. Possui graduação em filosofia pela USP (Universidade de São Paulo), além de doutorado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da mesma universidade. É ainda pesquisador do programa de pós-doutorado da Faculdade de Economia da USP.

É professor de graduação e docente permanente do programa de pós-graduação stricto sensu em direito político e econômico do Mackenzie e docente da FGV EAESP (Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas).

Também foi professor visitante da Universidade de Columbia, em Nova York, e é diretor do Instituto Luiz Gama.

Palestrante e escritor, Silvio Almeida os livros "Racismo Estrutural", "Marxismo e Questão Racial: Dossiê Margem Esquerda" e "Sartre: Direito e Política", entre outros.

