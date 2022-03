Cidades Miss Anápolis tem perfil hackeado e criminosos tentam dar golpe em seguidores Camilla Mariana Gomide Reis, de 25 anos, foi contatada pelos sequestradores da conta, que pediram R$ 1 mil para que devolvessem a conta. Depois de conseguir recuperar o controle da rede social, ela aconselha usuários das redes

Depois do susto de ter sua conta no Instagram invadida por hackers no dia 23 deste mês, a miss Anápolis 2021, Camilla Mariana Gomide Reis, de 25 anos, se diz aliviada por conseguir recuperar o perfil na rede social. Ela ainda aproveitou o número de seguidores para dar dicas de como evitar cair em golpes como este. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (...