A missa de sétimo dia de Ronaldo Caiado Filho será realizada no próximo sábado (9), às 17h, na Igreja São Judas Tadeu, no Setor Coimbra, em Goiânia. O único filho homem do governador Ronaldo Caiado (UB) morreu aos 40 anos na manhã do último domingo (4).

A informação sobre a missa foi divulgada na tarde desta terça-feira (5) pela mãe, Thelma Gomes, por meio das redes sociais. Hoje pela manhã, ela compartilhou duas fotos do filho e escreveu: “Dor, ausência. Vai em paz meu filho amado… Um brinde à sua breve vida meu filho amado”.

O governador Ronaldo Caiado também usou as redes sociais para falar sobre a morte do filho e homenageá-lo. “Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita”, compartilhou no Twitter.

Caiado soube da morte do filho enquanto participava de uma missa em Trindade, durante a romaria do Divino Pai Eterno. Ele e a primeira-dama Gracinha Caiado saíram às pressas do local.

Ronaldo Caiado Filho morreu no mesmo dia do aniversário de sua irmã, Maria Caiado. Durante a manhã, o governador havia publicado uma mensagem no Instagram em homenagem à filha com a primeira-dama Gracinha Caiado.

Ronaldo Caiado Filho era formado em Administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e chegou a cursar dois semestres do antigo curso de Rádio e Televisão na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Pessoas próximas descrevem Caiado Filho como uma pessoa alegre, apesar de introspectiva, e amorosa com a família. Ele havia deixado São Paulo e voltado a Goiás há cerca de um ano e meio.

