Cidades Missa homenageia empresária goiana nesta segunda-feira

Será celebrada nesta segunda-feira (2), às 20 horas, na Reitoria Nossa Senhora das Graças, no Centro de Goiânia, uma missa em homenagem à advogada e empresária Suely Perez Solera, que morreu no dia 25 de dezembro, na capital, aos 83 anos. Ela foi casada durante 62 anos com o empresário Reynaldo Solera, do ramo de distribuição de bebidas, com quem teve três filhos. ...