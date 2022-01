O Colégio Santa Clara, instituição educacional que é um emblema de Campinas, bairro pioneiro de Goiânia, completa cem anos de funcionamento neste domingo. A data será lembrada com uma missa, às 9 horas, na capela da escola, que será transmitida ao vivo pelo canal do colégio no YouTube. O 9 de janeiro marca a data em que a escola começou as atividades, atendendo inicialmente 14 alunas.

O colégio surgiu depois que os padres redentoristas, que já eram missionários em Campinas, solicitaram a vinda para Goiás de irmãs franciscanas para ficarem responsáveis pela educação de meninas. Quatro delas deixaram Au am Inn, cidade na Alemanha, dando início no interior do Brasil a uma saga educacional e cultural que ainda perpetua.

Até 1970 o Colégio Santa Clara atendia somente mulheres, depois passou a matricular também alunos do sexo masculino. Milhares de estudantes já passaram pela escola, uma das principais referências de educação em Goiás, que atende do ensino infantil ao médio. Para comemorar o ano jubilar, a escola inicia o ano letivo no dia 17 deste mês com novo uniforme.

Memorial

Em 2010 a Congregação das Franciscanas da Ação Pastoral inaugurou o Memorial Santa Clara, com o objetivo de eternizar a memória das realizações das irmãs que construíram a história da escola. São fotografias, documentos e objetos que falam da trajetória das religiosas e da cidade que as acolheu. As quatro irmãs pioneiras, as quatro Marias - Maria Bonifácia Vordermayer, Maria Benedita Tafelmeier, Maria Ludmilla Schoropp e Maria Willibalda Mayer - ganharam seções especiais que falam da dedicação delas à vida religiosa e das funções que assumiram no Santa Clara.