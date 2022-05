Atualizada às 13h23

As missas que geralmente contam com maior número de fiéis durante a Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, serão realizadas na área externa da Basílica. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (25) pelo reitor do santuário, padre João Paulo Santos, durante entrevista coletiva. Os horários são 6h e 19h30.

A Romaria do Divino Pai Eterno em 2022 volta a ser presencial após dois anos de celebrações virtuais, em decorrência da pandemia de Covid-19. O evento religioso acontece entre 24 de junho e 03 de julho e são esperadas até 5 milhões de pessoas.

"Foram dois anos de muita dor e sofrimento. Muitas famílias perderam entes queridos. Poderemos celebrar juntos a nossa fé, mas sabemos que ainda não superamos totalmente a pandemia e por isso tem alguns cuidados que precisamos tomar. Não significa que vamos voltar a celebrar nos mesmos moldes que antes da pandemia", explica o reitor.

Recomendações envolvendo saúde

A recomendação da prefeitura da cidade é que os visitantes atualizem os cartões de vacinação contra Covid-19 e também contra influenza. Além disso, o pedido é que idosos e pessoas com comorbidades usem máscara. Também haverá pontos móveis de vacinação além dos fixos em funcionamento. "Hoje em Trindade não temos pessoas internadas e casos positivos tiveram sintomas leves. Isso é graças à vacina", completou o prefeito da cidade, Marden Júnior (Patriota).

Desfiles de Carreiros e Muladeiros

Este ano estão concentrados no mesmo dia, na quinta-feira (30/06). A concentração dos Carreiros será a partir de 7 horas, na Praça da Antiga Cadeia, seguindo em romaria até a Igreja Matriz. Já os muladeiros e cavaleiros irão se concentrar a Alameda Barro Preto, saindo logo após o término do desfile dos carreiros, por volta das 10 horas.

Shows

Haverá shows em 2 dias e o ingresso será a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal, fubá e açúcar). Os alimentos arrecadados serão entregues pela Secretaria Municipal de Assistência Social a famílias de Trindade em situação de vulnerabilidade econômica.

- Sexta-feira 01/07 - Diego & Arnaldo e Guilherme & Santiago

- Sábado 02/07 – DJ Wan Baster, e Cleber & Cauan

Barracas foram disputadas

Depois de dois anos sem as romarias, a volta do formato presencial da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, gerou uma maior disputa pelas áreas destinadas à montagem de barracas comerciais na GO-060 durante o evento. Este ano, 1.326 pessoas se inscreveram para o sorteio dos 166 espaços que serão disponibilizados pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), um número 35% maior que em 2019, último ano de realização da festa, quando foram feitas 982 inscrições.

A mais disputada foi a área cinco, próxima à fábrica da Coca-Cola e do Centro de Apoio aos Romeiros: foram 383 inscritos concorrendo a uma das 20 vagas disponíveis no local. A grande maioria dos inscritos (821 pessoas) era de Goiânia. Outros 189 eram moradores de Trindade e 39 de Goianira.

