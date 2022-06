O goiano Richard Oliveira, de 32 anos, faz sucesso nas redes sociais depois de percorrer os 300 quilômetros do Caminho de Cora Coralina, entre Corumbá e a cidade de Goiás. Ele realizou um documentário em que registrou os 15 dias de trilha pelo interior do Estado, no início de 2021. Publicado há cerca de um ano, o vídeo acumula mais de 1 milhão de visualizações no Youtube.

Ao POPULAR, Richard contou sobre a experiência de imersão pela cultura goiana. "Durante o caminho têm fazendas, albergues, lugares onde você pode dormir, comer comida caipira. A gente passa em uma cidade que chama Radiolândia. Tem aquela recepcão de comer uma galinha caipira, tomar um café, comer um queijnho", contou o mochileiro e documentarista.

Radiolândia é um povoado de Pirenópolis e faz parte dos 15 distritos que integram o trajeto. O Caminho de Cora é uma trilha poética que foi idealizada em 2013. O percurso conta com diversas poesias da escritora goiana e cruza as cidades históricas de Corumbá, Pirenópolis, São Francisco, Jaraguá e cidade de Goiás, cortando também os municípios de Cocalzinho, Itaguari e Itaberaí.

Viajar e filmar

Richard, que é natural de Goiânia, relata que sempre gostou da trilha de Santiago de Compostela, na Espanha, uma das peregrinações mais conhecidas do mundo, mas que o foco de suas viagens é na América Latina. Ele conta que o planejamento para a aventura começou assim que ele descobriu o Caminho de Cora.

"Eu segui a rota que já estava mapeada, não foi para desbravar nada não. O diferencial foi que eu fui com o objetivo de fazer um filme", explica. O goiano tem um projeto chamado Vida de Mochila, que começou em 2017, quando ele realizou o sonho de viajar de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, até o México, ao longo de quase dois anos.

O documentarista produziu uma webserie com 97 episódios sobre essa viagem e, desde então, transformou em modo de vida o sonho de viajar com apenas uma mochila nas costas. Atualmente, ele vive como nômade pela América Latina, produzindo registros em vídeo para suas redes sociais.

"A base dos meus documentários são caminhadas longas, reflexões, entrevistas. O diferencial dos meus filmes é que eu vou mostrar lugares do Brasil que geralmente as pessoas não vão. A gente tá acostumado a ver o Rio de Janeiro, mas voçê não vai ver Radiolândia", contou.

Depois de percorrer o Caminho de Cora Coralina, Richard resolveu percorrer a trilha da Estrada Real, entre Ouro Preto, em Minas Gerais, e Paraty, no Rio de Janeiro. Nesse trajeto, ele percorreu 726 quilômetros, mais que o dobro do caminho poético no interior de Goiás.

O documentário sobre essa peregrinação entre Minas e o Rio tem mais de 3 milhões de visualizações no Youtube. Nos últimos anos, devido à pandemia de Covid-19, ele reduziu o ritmo das viagens e passou cerca de 1 ano na Bahia, entre a Chapada Diamantina e Itacaré. Por último, ele estava na Patagônia.